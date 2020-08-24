PTT Kargo Ücreti Ne Kadar? PTT Kargo Gönderme Ücreti Kaç TL?

Kargolarını PTT aracılığıyla göndermek isteyenlerin öncelikli nedeni daha ekonomik fiyata bu işlemin yapılmasıdır. Diğer kargo firmalarına göre daha uygun fiyata gönderi gerçekleştiren PTT kargo ücreti ise sık sık araştırılan konular arasında yer alır. PTT kargo ücreti öğrenerek bütçesini ona göre ayarlamak isteyenler doğru yerdeler. PTT kargo gönderi ücreti hakkında detaylı bilgilere bu başlık altından sahip olabilirsiniz. Peki, 2020 PTT kargo gönderi ücreti ne kadar, kaç TL?

PTT KARGO GÖNDERİ ÜCRETİ NE KADAR?

Ağırlık, en, boy, yükseklik ve desi bilgilerini doğru olarak doldurarak PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden göndermek istediğiniz kargonun ücretlendirilmesini görebilirsiniz. PTT'den alınan bilgilere göre genel fiyatlandırılma şöyle;

PTT kargoda 1 kg olan gönderinin ücreti ( 1 kg dahil olmak üzere) 16,25 TL'dir.

PTT kargoda 2 kg olan gönderinin ücreti ( 2 kg dahil olmak üzere) 18,25 TL'dir.

PTT kargoda 3 kg olan gönderinin ücreti ( 3 kg dahil olmak üzere) 20 TL'dir.

PTT kargoda 3 kg ile 30 kg olan gönderinin her 1 kg ücreti ( 30 kg dahil olmak üzere) 1,80 TL'dir.

PTT kargoda 4 kg olan gönderinin ücreti ( 4 kg dahil olmak üzere) 21,80 TL'dir.

PTT kargoda 5 kg olan gönderinin ücreti ( 5 kg dahil olmak üzere) 23,60 TL'dir.

Ağırlığı fazla olan gönderilerin ücretlendirilmesi ise şu şekildedir;