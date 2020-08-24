Resmi nikah kıymayan şimdi yandı: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar!

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kıymayan şimdi yandı: 'dan milyonları ilgilendiren emsal karar!

Yaptığı köy düğünüyle evlenen ancak damadın ' kıydıracağım' vaadini yerine getirmemesi üzerine şok yaşayan genç kadın, soluğu mahkemede aldı. talebi mahkemeden dönen kadına müjdeli haber 'dan geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 16:02 Son Güncelleme: 24.8.2020 16:08 ABONE OL
Resmi nikah kıymayan şimdi yandı: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı!

L.Ö. isimli genç kız, akrabası olan G.A ile köy düğünüyle evlendi. Damat, resmi nikahı çalıştığı şehir merkezinde kıydıracağını söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen damat, kıydırmadı. Geçimsizlik yaşayan çift ayrıldı. G.A.'nın nikah vaadinde durmadığını, ailesinin evine gönderilerek mağdur olduğunu öne süren L.Ö., Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi davası açtı.

Resmi nikah kıymayan şimdi yandı: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı!

"DEVREYE YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ GİRDİ"

Davalı damadın sözlerini tutmadığı, kendisine nikah kıymamasına rağmen başka bir kadınla resmi olarak evlendiğini belirten davacı kadın, toplum içinde itibarının zedelendiğini dile getirdi. Davalı G.A ise davacı kadının davranışlarındaki bozukluk sebebiyle nikahdan vazgeçtiğini iddia etti. , kadının düğün tarihinde reşit olduğu, nikah yapılmaksızın kendi iradesi ile evlenmeyi kabul ettiği gerekçesiyle talebini geri çevirdi. Kararı davacı kadın temyiz edince devreye 4. Hukuk Dairesi girdi.

Resmi nikah kıymayan şimdi yandı: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı!

"UYGUN BİR MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR"

Emsal nitelikte bir karara imza atan 4. Hukuk Dairesi, 3 sene birlikte yaşayıp yapılmamasını fırsat bilerek kadının eve gönderildiğine dikkat çekti. Kararda; "Toplumun geleneksel yapısı ve tarafların yaşadığı sosyal çevre gözetildiğinde toplumda boşanan kadın damgasını taşımasına yol açacağından ortaya çıkan olgu davacının kişilik haklarına saldırıdır. Böyle bir durumun varlığı, davacının yeni bir evlilik yapmasını zorlaştıracağı gibi ileride yapacağı evliliklerde de aleyhine kullanılabileceği kaçınılmaz bir gerçektir. Aynı zamanda akraba olan taraflardan davalının davacının içine düşeceği bu durumu da gözeterek daha hassas davranması beklenmelidir.Davacının, davalı tarafından resmi nikah yapma vaadi ile kandırıldığı ve bunun etkisi altında fiziksel ve ruhsal olarak zarara uğratıldığı, bundan elem ve üzüntü duyduğunun kabul edilmesi ve davacının hukuka aykırı eylemden dolayı manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar verenin de bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkonulması amacıyla uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." denildi.

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Resmi nikah kıymayan şimdi yandı: Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar!
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