Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın kurunda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik bugün de devam ediyor. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini, güncel ve anlık verileri yakından takip ediyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ise çok fazla ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altının gram fiyatı aynı seyirde devam ediyor. 24 Ağustos Pazartesi 2020 güncel ve anlık gram, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme nedeniyle yatırımcılar bu sabah saatlerinden itibaren güncel kuru araştırmaya başladı. Altının gram fiyatı şu saatlerde 460,65 TL'den alınırken, 460,81 TL'den satılıyor.
Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar gelmeye devam ediyor. Yapılan son yorumlar ve güncel altın fiyatları şöyle;
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ülkemizde en çok tercih edilen, kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada çeyrek altın var. Çeyrek altın bugün 743,60 TL'den alınırken 754,00 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 743 TL
SATIŞ: 754 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.482,60
SATIŞ: 1.509,80
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.949,64
SATIŞ: 3.006,74
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.080,00
SATIŞ: 3.135,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.054,10
SATIŞ: 3.129,70
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 414,08
SATIŞ: 430,09
ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda kritik değerlendirmelerde bulundu.
Karabulut altın fiyatları için FED Başkanı Powell'ın konuşmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Ekonomilere yönelik görüntüler pozitife yönelirse muhtemelen riskten kaçış enstrümanı altın için bir satış dalgası gelebilir" dedi ve altın yatırımcılarına temkinli duruş tavsiyesinde bulundu.