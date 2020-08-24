Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın kurunda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik bugün de devam ediyor. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini, güncel ve anlık verileri yakından takip ediyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ise çok fazla ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altının gram fiyatı aynı seyirde devam ediyor. 24 Ağustos Pazartesi 2020 güncel ve anlık gram, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

24 AĞUSTOS BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme nedeniyle yatırımcılar bu sabah saatlerinden itibaren güncel kuru araştırmaya başladı. Altının gram fiyatı şu saatlerde 460,65 TL'den alınırken, 460,81 TL'den satılıyor.

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar gelmeye devam ediyor. Yapılan son yorumlar ve güncel altın fiyatları şöyle;