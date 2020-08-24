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Son Dakika Haberi: düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen bugün de aynı seyirde ilerliyor. Kurda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle son dakika gelişmeleri ve uzman yorumları yakından takip ediliyor. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar güncel ve anlık fiyatlarının yanı sıra altın düşer mi, yükselir mi sorusuna da cevap arıyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, ve fiyatları son durumu bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki, 24 Ağustos 2020 gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 24.8.2020 12:09 Son Güncelleme: 24.8.2020 12:10 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın kurunda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik bugün de devam ediyor. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ile ilgili son dakika gelişmelerini, güncel ve anlık verileri yakından takip ediyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, ve ise çok fazla ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altının gram fiyatı aynı seyirde devam ediyor. 24 Ağustos Pazartesi 2020 güncel ve anlık gram, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

24 AĞUSTOS BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlenme nedeniyle yatırımcılar bu sabah saatlerinden itibaren güncel kuru araştırmaya başladı. Altının gram fiyatı şu saatlerde 460,65 TL'den alınırken, 460,81 TL'den satılıyor.

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar gelmeye devam ediyor. Yapılan son yorumlar ve güncel altın fiyatları şöyle;

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde en çok tercih edilen, kuyumculardan en çok satın alınan altın türleri arasında ilk sırada var. Çeyrek altın bugün 743,60 TL'den alınırken 754,00 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743 TL

SATIŞ: 754 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.482,60

SATIŞ: 1.509,80

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,64

SATIŞ: 3.006,74

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.135,00

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.054,10

SATIŞ: 3.129,70

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,08

SATIŞ: 430,09

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da yayına katılarak konusunda kritik değerlendirmelerde bulundu.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Karabulut için FED Başkanı Powell'ın konuşmasının önemli olduğunun altını çizerek, "Ekonomilere yönelik görüntüler pozitife yönelirse muhtemelen riskten kaçış enstrümanı altın için bir satış dalgası gelebilir" dedi ve altın yatırımcılarına temkinli duruş tavsiyesinde bulundu.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın için kritik hafta! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşe geçti! 24 Ağustos 2020 Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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