Son dakika: Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfi sonrası Yunanistan'ı korku sardı! Avrupa'dan bakın ne istediler...

YUNANİSTAN'A FIRKATEYN DESTEĞİ

Gazete, İspanya ve Birleşik Krallık'ın da Yunanistan'a fırkateyn göndermeyle ilgili olduğunu yazdı. Yunanistan'ın Türk donanmasının bölgede neler yapacağını takip edeceği ve ona göre pozisyon alacağını yazan Kathimerini, bu hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'da temaslarda bulunmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

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