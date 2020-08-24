Son dakika: Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfi sonrası Yunanistan'ı korku sardı! Avrupa'dan bakın ne istediler...

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: Türkiye'nin tarihi keşfi sonrası Yunanistan'ı korku sardı! Avrupa'dan bakın ne istediler...

haberi: Türkiye'nin yerli ve milli sondaj gemileri ile ve doğal-gaz arama çalışmalarında sonuç aldığını gören Yunanistan'ı büyük korku sardı. Tarihi keşfi tüm dünyada yankı uyandırırken, Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin 'e 2 savaş jeti ve fırkateyn gönderen Fransa'dan savaş jeti almak istediğini yazarken, İspanya ve Birleşik Krallık'ın da bölgeye fırkateyn göndermeye hazır olduğunu iddia etti.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 11:36 Son Güncelleme: 24.8.2020 11:50 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'nin tarihi doğal keşfi sonrası Yunanistan'ı korku sardı! Avrupa'dan bakın ne istediler...

Kathimerini, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'nde asker ve silahlı kuvvetler sayısının arttığını yazarken, "Yunanistan ve Fransa iş birliğini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Atina yönetimi, Paris'le görüşmelerini sürdürüyor ve 12 Rafael savaş uçağı satın alması konusunu görüşüyorlar" ifadesini kullandı.

Son dakika: Türkiye'nin tarihi doğal keşfi sonrası Yunanistan'ı korku sardı! Avrupa'dan bakın ne istediler...

YUNANİSTAN'A FIRKATEYN DESTEĞİ

Gazete, İspanya ve Birleşik Krallık'ın da Yunanistan'a fırkateyn göndermeyle ilgili olduğunu yazdı. Yunanistan'ın Türk donanmasının bölgede neler yapacağını takip edeceği ve ona göre pozisyon alacağını yazan Kathimerini, bu hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'da temaslarda bulunmasının da kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

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Son dakika: Türkiye'nin tarihi doğal keşfi sonrası Yunanistan'ı korku sardı! Avrupa'dan bakın ne istediler...

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız ile Alman mevkidaşı arasında Ankara'da yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, ve bölgesel konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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Son dakika: Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfi sonrası Yunanistan'ı korku sardı! Avrupa'dan bakın ne istediler...
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