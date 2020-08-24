Son dakika: Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Ağustos ayı sosyal yardım ödemeleri bugün başlıyor

YARDIMLAR SÜRÜYOR

Pandemi süreciyle birlikte ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan sosyal yardımlar artarak devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile ağustos ayı itibarıyla ulaşılan hane sayısı 1 milyon 310 bini geçti. Üç bölümden oluşan biner liralık yardım programından yararlananların sayısı da 6 milyon 212 bini, ödenen tutar da 6 milyar 212 milyon lirayı geçti. Bu süreçte verilen kısa çalışma, nakdi ücret desteği ile birlikte bu ay yapılacak ödeme tutarı 30 milyar 841 milyonu geçecek.