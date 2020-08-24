TEKNOFEST’te 100 bin genç mücadele ediyor

Milli teknoloji üretimi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve bu yıl üçüncüsü yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. Bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında 23 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele ediyor.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önemli kurumları ve firmalarının destekleriyle 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2020'de havacılıktan otomotive, tarım teknolojilerinden simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından eğitim teknolojilerine kadar uzanan 23 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları büyük ilgi gördü. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te bu yılki teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele ediyor. Ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanırken, TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmalarına bu yıl Türkiye'nin 81 ilinden başvuru yapıldı. En çok başvuru ise 3 bin 891 başvuru ile Gaziantep'ten yapıldı. Gaziantep'i 2 bin 625 başvuru ile İstanbul ve bin 117 başvuru ile Ankara takip etti.