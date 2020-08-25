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Amerika’da ne kadar? Amerika 2020 güncel asgari ücret fiyatları

elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan büyük bir ülkedir. Her dinden ve ırktan vatandaşı bünyesinde barındıran ülkedeki en önemli geçim kaynaklarından biri de olmaktadır. ABD'de çalışmak isteyen vatandaşlar ne kadar sorusuna yanıt ararken orada yaşamanın en önemli ve geçerli durumlarından bir tanesi olarak da kabul edilmektedir. Peki; Amerika 2020 güncel asgari ücret fiyatları ne kadar? Amerika'da asgari ücret ne kadar?

Giriş Tarihi: 25.8.2020 14:19 Son Güncelleme: 25.8.2020 14:19 ABONE OL
Amerika’da asgari ücret ne kadar? Amerika 2020 güncel asgari ücret fiyatları

Toprak olarak dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip ülkeleri arasında bulunan ABD asgari ücreti merak edilmeye başlandı. Refah yaşamı sayesinde ABD'de de yaşamak isteyen vatandaşlar için öncelikli olan durum ise ABD asgari ücret olmaktadır. Peki; Amerika'da asgari ücret ne kadar? Amerika 2020 güncel asgari ücret fiyatları

AMERİKA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2019 ABD asgari ücret 7,25 USD/saat olarak bilinmektedir.

Türkiye'deki gibi aylık olacak şekilde değil saatlik olarak belirlenmektedit. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde verilen ekonomi uygulaması olarak bilinen asgari ücret Amerika'da da standartlara uygun şekilde verilmektedir. Amerika'da asgari ücret için engelli işçiler, tam zamanlı olarak eğitim gören öğrenciler gibi vatandaşlar daha yüksek oranda ücret de almaktadır.

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Amerika’da asgari ücret ne kadar? Amerika 2020 güncel asgari ücret fiyatları
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