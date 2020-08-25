Kimlik Yenileme Ücreti Ne Kadar? 2020 Yeni Kimlik ve Ehliyet Yenileme Ücreti Kaç TL?

İçişleri Bakanlığı, 2017 yılında kimlik, ehliyet ve pasaportlar ile ilgili yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin belirli bir süreye kadar kimliklerini yenilemeleri zorunlu tutuldu. Kimliklerini veya ehliyetlerini henüz yenilemeyen vatandaşlar kimlik yenileme ücreti ne kadar sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Yeni kimlik yenileme ve ehliyet yenileme ücreti ne kadar sorusunun cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte 2020 ehliyet ve kimlik yenileme ücreti!

YENİ KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski kimliklerini yeni kimlikleri ile değiştirmek isteyenler bulunduğu ilçenin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. Yapılan müracaatta ise belli bir tutarın ödenmesi isteniyor. Kimlik yenileme ücreti için ödenecek tutarlar şöyle;

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25 TL Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25 TL Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 25 TL Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 50 TL

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37 TL "Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200 TL

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin