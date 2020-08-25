Kimlik Yenileme Ücreti Ne Kadar? 2020 Yeni Kimlik ve Ehliyet Yenileme Ücreti Kaç TL?

İçişleri Bakanlığı, 2017 yılında kimlik, ehliyet ve pasaportlar ile ilgili yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin belirli bir süreye kadar kimliklerini yenilemeleri zorunlu tutuldu. Kimliklerini veya ehliyetlerini henüz yenilemeyen vatandaşlar kimlik yenileme ücreti ne kadar sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Yeni kimlik yenileme ve ehliyet yenileme ücreti ne kadar sorusunun cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte 2020 ehliyet ve kimlik yenileme ücreti!
YENİ KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski kimliklerini yeni kimlikleri ile değiştirmek isteyenler bulunduğu ilçenin nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. Yapılan müracaatta ise belli bir tutarın ödenmesi isteniyor. Kimlik yenileme ücreti için ödenecek tutarlar şöyle;
|Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|25 TL
|Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
|25 TL
|Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli
|25 TL
|Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli
|50 TL
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde
|"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|2 TL
|"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|13 TL
Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde
|"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|37 TL
|"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|200 TL
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin
|"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına
|37 TL
|"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|200 TL
|"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|249,30
|"B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|751,70 TL
|"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına
|1254,20 TL