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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte maaşını almak için yapmanız gerekenler

parası almak isteyenler dikkat! Bu son dakika haberi sizleri ilgilendiriyor... İşsizlik parası almak isteyen milyonlarca kişi, başvurularını 'a iletmesi gerekiyor. Bu başvurular internet üzerinden de kolaylıkla yapılabiliyor. Burada önemli olan detay ise, başvuru yapılması için iş sözleşmesininden feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek. İşte, adım adım İŞKUR işsizlik maaşı hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 25.8.2020 08:35 Son Güncelleme: 25.8.2020 08:54 ABONE OL
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

maaşını haksız alan kişilerden haksız alınan tutarlar faiziyle geri alınıyor. Bu nedenle işsizlik maaşı alanların kurallara uymaları ve 'dan gelecek bildirimleri takip etmeleri çok önemli.

NASIL BAŞVURULUYOR?

İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkündür. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR'a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

www.iskur.gov.tr adresinden parasına başvuru yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır.

SÜRE KAÇIRILMAMALI

İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor. Bu süre içerisinde yapılan başvurular tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor. Yani işsiz kalan kişi adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri için mesleki eğitim planlamasına başlanıyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

Ancak 30 günlük süre geçirilirse, işsizin parası alacağı süre üzerinden geç kalınan günler düşülüyor. Örneğin işsiz kalan kişi son üç yıl içinde 600 sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor. Ancak aynı kişi iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra 'a başvuru yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

Yani başvuruda geç kaldığı her gün, ödeneği alabileceği süreden düşülecek. Bu nedenle işsizlerin işsizlik sigortası başvurularını 'a 30 günlük süre içerisinde yapmalarında fayda var. Aksi taktirde işsizlik parası alabilecekleri günleri kısaltmış olacaklardır.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

MÜCBİR SEBEP

Hürriyet'in haberine göre;; 30 günlük sürenin aşılmasında yalnız bazı durumlarda yararlanma süresinden düşülmemesi mümkün. Bu da ortada mücbir bir sebebin bulunması hali. Ancak olağanüstü bir durumun başvuruyu engellemesi halinde, deprem, sel, yangın veya kişinin çok ağır bir hastalık veya kaza geçirmesi durumundaki gecikmelerde başvuru süresinin aşılmasına rağmen yararlanma süresinde herhangi bir kayıp olmamaktadır.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

HANGİ HALLERDE ÖDENEK KESİLİR?

parası almaya başlayan kişi yeniden çalışmaya başlarsa, emekli olursa, 'un meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı nedeni olmadan katılmazsa, İŞKUR'un çağrılarına cevap vermezse ve yine İŞKUR'un kendisine teklif ettiği ve son mesleğine ve kazandığı paraya uygun olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

parası alan kişinin 'dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR'un kendisine sunduğu hizmetleri takip etmesi şarttır. Aynı şekilde çalışmaya başlayan bir kişinin de mutlaka İŞKUR'u bilgilendirmesi ve işsizlik parasını kestirmesi gerekir.

YURTDIŞINA ÇIKAN ÇALIŞMAYA HAZIR DEĞİL DEMEKTİR

İŞKUR yurtdışına çıkılması durumunu, çalışmaya hazır olmamak olarak değerlendiriyor. Bu nedenle de işsizlik maaşı almaktayken yurtdışına çıkanların maaşlarını kesiyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

Bu durum işsizler için sorun yaratabiliyor. Çünkü işsiz kalan kişi bilgi ve görgüsünü artırmak için veya çoğu kez dil öğrenmek için yurtdışına çıktığında maaşını alamıyor. Bu nedenle de aslında istihdam edilebilirliğini artırmak için kendisine yatırım yapmak isteyen bir işsize ekonomik destek sağlanmamış oluyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

YURTDIŞINA GİTTİĞİNİ 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİRSE...

maaşı alacak olan işsizlere bir taahhütname imzalatıyor. Bu taahhütnamede yurtdışına çıkacak işçinin 15 gün içerisinde bu durumu İŞKUR'a bildireceğine dair madde var. Dolayısıyla bir günlüğüne bile olsa yurtdışına çıkacak olan kişinin bu durumu İŞKUR'a bildirmesi gerekiyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

kendisine bu bildirim yapıldığında işsizin yurtdışında kalacağı süre boyunca maaşını kesiyor. İşsiz Türkiye'ye geri döndüğünde kalan süre için işsizlik maaşını yeniden bağlatabiliyor.

Örneğin, 180 gün süreyle işsizlik maaşına hak kazanan bir kişi, 70 gün maaş aldıktan sonra 30 gün süreyle yurtdışına çıkarsa işsizlik maaşı 30 günlüğüne durduruluyor. Türkiye'ye geri döndüğünde bu durumu İŞKUR'a bildiren işsiz kalan maaş alma süresi kadar işsizlik maaşı almaya devam ediyor. Yani örnekteki işsiz 110 gün daha işsizlik maaşı almaya devam edecektir.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler
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