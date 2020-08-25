Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte işsizlik maaşını almak için yapmanız gerekenler

Bu durum işsizler için sorun yaratabiliyor. Çünkü işsiz kalan kişi bilgi ve görgüsünü artırmak için veya çoğu kez dil öğrenmek için yurtdışına çıktığında işsizlik maaşını alamıyor. Bu nedenle de aslında istihdam edilebilirliğini artırmak için kendisine yatırım yapmak isteyen bir işsize ekonomik destek sağlanmamış oluyor.