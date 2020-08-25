Son dakika: 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik altın fiyatları 25 Ağustos

Altın fiyatları arasında en çok araştırılan kategori 22 ayar bilezik olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de 22 ayar bilezik altın fiyatları, vatandaşlar için sık sık merak konusu oluyor. Altın fiyatlarındaki sert değişim nedeniyle de son dönemde 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları da değişim gösteriyor. Peki, 22 Ağustos Salı tarihli 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, bugüne ait altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ (TL) 420,30
SATIŞ (TL) 421,20
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
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