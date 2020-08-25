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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik altın fiyatları 25 Ağustos

Son dakika: fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik altın fiyatları

Altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, en çok merak edilen altın türü arasında yer alıyor. Bilezik alış satış işlemi yapacak olanlar, '22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, tarihli altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında 22 ayar bilezik fiyatları ve dönemlik grafikleri yer almaktadır. İşte, güncel altın fiyatları hakkında detaylar ve 22 ayar bilezik alış satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 25.8.2020 13:59 Son Güncelleme: 25.8.2020 13:59 ABONE OL
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik altın fiyatları 25 Ağustos

Altın fiyatları arasında en çok araştırılan kategori olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de 22 ayar bilezik altın fiyatları, vatandaşlar için sık sık merak konusu oluyor. Altın fiyatlarındaki sert değişim nedeniyle de son dönemde 22 ayar bilezik alış ve satış fiyatları da değişim gösteriyor. Peki, 22 Ağustos Salı tarihli 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte, bugüne ait altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK ALTIN FİYATLARI

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik altın fiyatları 25 Ağustos

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ (TL) 420,30

SATIŞ (TL) 421,20

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik altın fiyatları 25 Ağustos

ATA ALTIN

  • Alış: 3.074,10
  • Satış: 3.142,60

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.066,00
  • Satış: 3.113,00

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GRAM ALTIN

  • Alış: 459,34
  • Satış: 459,47

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ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 748,20
  • Satış: 759,20

TAM ALTIN

  • Alış: 2.959,04
  • Satış: 3.017,77

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 22 ayar bilezik altın fiyatları 25 Ağustos
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