SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri! 25 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Son dakika haberleri... Güncel altın fiyatları, piyasaların ikinci işlem gününde de hareketliliğini devam ettiriyor. Altının kalbinin attığı yer olarak gösterilen Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar peş peşe geliyor. Gram altının fiyatı bugün 459 TL bandında ilerliyor. Kovid-19 sebebi ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçen haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Bugün gram altın fiyatı 459 TL bandında seyrederken çeyrek fiyatı ise 748 lira civarında. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.
Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 25 Ağustos 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GRAM ALTIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YARIM ALTIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın fiyatlarındaki harekette altının onsunun yaptığı hareketler etkili oluyor. Yurt içinde gram altın fiyatları için yatırımcılar ons altındaki son durumu merak ediyor. "Altında son durum ne Altın düşmek için sebep arar bir hale mi yakın" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtlayarak yatırımcılar için kritik son dakika altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.
"ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI"
Ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, "Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde ABD FED Başkanı Powell'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası altın fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır" dedi.
"EKONOMİLER POZİTİFE EVRİLİRSE ALTINA SATIŞ BASKISI YARATABİLİR"
Altın fiyatları için çok kritik noktalara yakın olunduğunu belirten Karabulut, "20'lik hareketli ortalamaya baktığımız zaman 1947 dolar seviyesinden geçiyor. Onun altında 1880 dolar seviyesinde de 50'lik hareketli ortalamalar var. Bu ortalamaları ben takip ediyorum. Ekonomilere yönelik görüntüler pozitife evrilirse ve merkez bankalarının özellikle bundan sonraki durumunda en azından sıkı bir duruş ya da şahin bir görüntü sergileyeceği beklentisi hakim olursa muhtemelen altın gibi riskten kaçış olarak değerlendiren enstrümanlarda bir satış dalgası gelebilir diye düşünüyorum" dedi.
"ÇOK EKSTRA BİR OLUMSUZLUK OLURSA ALTIN YÜKSELİR"
Altın fiyatları için temkinli durmakta fayda olduğunu savunan Karabulut, "Özellikle 1920 dolar seviyesinin üzerindeki hareket 2400 dolar seviyelerini işaret ediyor. Ancak çok ekstra bir olumsuzluk görmemiz gerekiyor ki bu seviyelere kadar bir yükseliş hareketi görebilelim ya da bir pandemi etkisiyle 2. dalganın yaşanmasıyla tekrar ekonomilerin kapanacağı durumu" dedi.
"ALTIN YATIRIMCISI TEMKİNLİ HAREKET ETMELİ"
Ekonomilerin tekrar kapanacağı durumunu hiçbir ekonominin kaldıramayacağını ifade eden Karabulut, "Muhtemelen tekrardan bir kapanma söz konusu olmayacak. O yüzden altın yatırımcılarının burada temkinli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"TOPARLANMA SÖYLEMİ ALTINA SATIŞ GETİREBİLİR"
FED Başkanı Powel söylemi altın fiyatlarını nasıl etkiler sorunu yanıtlayan Karabulut, "Ekonomide toparlanma geliyor ya da en azından bu çerçevede olumlu görüş hakim olursa özellikle riskten kaçış olarak değerlendirilen kalemlerde yani güvenli limanlara bir satış dalgası getirebilir. Ama daha olumsuz bir tablo çizilirse özellikle 2021 yılına sirayet edecek ekonomide durgunluk tablosu çizerse Powell, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket görebiliriz" dedi.
"TRUMP'IN KAYBEDECEK BEKLENTİSİ ALTINA YARAMAZ"
Karabulut, ABD seçimlerinin yaklaştığını ve bu durumun altın fiyatları için bir politik etkisi oluşabileceğini bildirerek, "Özellikle Trump'ın başkan olmasının ardından altın fiyatlarında yükseliş sürekli görülüyor. Trump'ın kaybedecek beklentisi yani daha rasyonel bir yönetimin gelmesi yolunda ABD-Çin gerilimin azalacağı beklentisi yani piyasalarda hakim olursa burada politik bir etki olabilir" dedi.