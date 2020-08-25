SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri! 25 Ağustos çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın fiyatlarındaki harekette altının onsunun yaptığı hareketler etkili oluyor. Yurt içinde gram altın fiyatları için yatırımcılar ons altındaki son durumu merak ediyor. "Altında son durum ne Altın düşmek için sebep arar bir hale mi yakın" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtlayarak yatırımcılar için kritik son dakika altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

"ONS ALTIN SONA YAKLAŞTI"

Ons altın fiyatları için artık sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Karabulut, "Hem veriler hem de teşvik paketleri ve yine bu hafta içerisinde ABD FED Başkanı Powell'ın konuşması önemli. Burada takibi Powell'ın nasıl bir tavır çizeceği açıkçası altın fiyatlarında bundan sonraki hareket için önemli olacaktır" dedi.

"EKONOMİLER POZİTİFE EVRİLİRSE ALTINA SATIŞ BASKISI YARATABİLİR"

Altın fiyatları için çok kritik noktalara yakın olunduğunu belirten Karabulut, "20'lik hareketli ortalamaya baktığımız zaman 1947 dolar seviyesinden geçiyor. Onun altında 1880 dolar seviyesinde de 50'lik hareketli ortalamalar var. Bu ortalamaları ben takip ediyorum. Ekonomilere yönelik görüntüler pozitife evrilirse ve merkez bankalarının özellikle bundan sonraki durumunda en azından sıkı bir duruş ya da şahin bir görüntü sergileyeceği beklentisi hakim olursa muhtemelen altın gibi riskten kaçış olarak değerlendiren enstrümanlarda bir satış dalgası gelebilir diye düşünüyorum" dedi.