Türkiye enerjide ezberleri bozdu

Ülkemızin enerjide dışa bağımlılığını ciddi anlamda azaltacak ve cari açığa darbe vuracak büyük doğalgaz keşfiyle ilgili İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Stratejik Araştırmalar Direktörlüğü'nde görev yapan Doç. Dr. Veysel Kurt ile SETA Enerji Masası Araştırmacısı Yunus Furuncu, kendi enerjisine kavuşan Türkiye'nin ezberleri bozduğu yorumunu yaptı.Doç. Dr. Veysel Kurt, keşfedilen rezervin stratejik açıdan da önemli olduğunu ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uluslararası siyasette alacağı konum açısından da tarihi bir dönüm noktası olduğu değerlendirmesini yaptı. Enerji kaynaklarına sahip bir Türkiye'nin, Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede oyun kurucu bir aktöre dönüşmesinin artık daha kolay olacağını ifade eden Kurt, gazın 2023'te kullanıma girmesiyle birlikte, tüketicilerin ödeme miktarında yaşanacak azalmanın yanında, önümüzdeki beş yıl içinde cari açığın azalması ve ekonomik göstergelerin iyileşmesi anlamına geldiğine dikkat çekti. Kurt, "Ayrıca sürekli ekonomik operasyonlara maruz kalan bir ülke olan Türkiye'nin ekonomik kırılganlığını da bir ölçüde gidereceğini ifade etmek gerekiyor" dedi.Uzun soluklu olan arama ve sondaj faaliyetlerinin başında mutlu sona ulaşmasının uluslararası platformlarda Türkiye'nin etkinliğini artıracağını söyleyen SETA Enerji Masası Araştırmacısı Yunus Furuncu ise, "Bulunan rezervin yaklaşık 7 ila 8 yıl arasında Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını karşılar nitelikte olduğu söylenebilir. Ayrıca bu keşfin bir başlangıç olduğu ve daha büyük keşiflerin de ortaya çıkacağı öngörülüyor" dedi. Enerjinin yerli kaynaklarla üretilmesi konusunda güçlü ülkelerin takip ettiği politikaların hep aynı kapıya çıktığına vurgu yapan Furuncu şöyle devam etti: "Bu rezerv Karadeniz'i Doğu Akdeniz kadar enerji piyasalarının ilgisi haline getirecektir. Aynı zamanda bu keşif, TPAO'nun derin sondaj konusunda uluslararası enerji firmalarını yakaladığını gösteriyor. Türkiye, bu alanda önemli bir aktör haline geldiğini kanıtlamıştır."