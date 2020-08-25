Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Dr. Fatih Birol: Karadeniz’deki bu rezerv Türkiye için bir dönüm noktasıdır

RAKAM ABARTILI DEĞİL

Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküplük gazla ilgili çeşitli çevrelerin dile getirdiği "Bir kuyuda bu kadar gaz bulunamaz, rakam abartılıyor" iddiaları da değerlendiren Birol, şunları söyledi:

"Öncelikle hepimizin bu keşif için sevinç duymamız lazım. Resmi olarak TPAO'nun bütün dünyaya ilan ettiği rakamların doğru olduğuna inanıyorum. Bu açıklamaya şüphe ile bakmak doğru değil. Kaldı ki, bölgede başka sahaların keşfi de mümkün. Bu gelişme Türkiye için umut verici. Karadeniz'in yapısından dolayı gazı çıkarmak meşakkatli ama ihtilaflı bir saha değil, kendi kıta sahanlığımız içinde. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oluşturuyor."



