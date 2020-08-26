Almanya’da asgari ücret ne kadar, kaç euro? Almanya 2020 güncel asgari ücret fiyatları!

Almanya'daki Asgari ücret fiyatları ülkemizde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu ücretler işçiye verilen en düşük ücreti ifade ederken öte yandan gelişmişlik seviyesini de göstermektedir. İşsizlik oranının da oldukça düşük olduğu bu ülke yüksek yaşam kalitesi ile ön plana çıkmaktadır. Peki, Almanya'da asgari ücret ne kadar? İşte Almanya 2020 güncel asgari ücret fiyatları!

ALMANYA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yasal anlamda ülke genelinde işçiye ödenebilecek olan en düşük ücret olarak tanımlanan Asgari Ücret fiyatları her ülkede farklı oranlarla hesaplanmaktadır. Almanya Asgari ücretinin ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Gelişmişliği ve vatandaşlarına sunduğu iyi imkanlarla bilinen Almanya'da 2020 yılına ait asgari ücret 1.498 Euro'dur.

İşsizlik oranının oldukça az olduğu bu ülkede belirli periyotlarla zam yapılmaktadır. Öte yandan bu ülkedeki maksimum çalışma saati 38 olarak sınırlandırıldığı bilinmekle beraber işçilerin haklarını titizlikle takip etmektedir.

ALMANYA GÜNCEL ASGARİ ÜCRET FİYATLARI!

Ülkede son beş yılın asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

2016 yılı asgari ücret: 1.440 Euro

2017 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

2018 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

2019 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

2020 yılı asgari ücret: 1.498 Euro

Amerika’da asgari ücret ne kadar, kaç dolar? Amerika 2020 güncel asgari ücret fiyatları