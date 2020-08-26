Amerika’da asgari ücret ne kadar, kaç dolar? Amerika 2020 güncel asgari ücret fiyatları

Toprak olarak dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip ülkeleri arasında bulunan ABD asgari ücreti merak edilmeye başlandı. Refah yaşamı sayesinde ABD'de de yaşamak isteyen vatandaşlar için öncelikli olan durum ise ABD asgari ücret olmaktadır. Peki; Amerika'da asgari ücret ne kadar? Amerika 2020 güncel asgari ücret fiyatları

AMERİKA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2019 ABD asgari ücret 7,25 USD/saat olarak bilinmektedir.

Türkiye'deki gibi aylık olacak şekilde değil saatlik olarak belirlenmektedit. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde verilen ekonomi uygulaması olarak bilinen asgari ücret Amerika'da da standartlara uygun şekilde verilmektedir. Amerika'da asgari ücret için engelli işçiler, tam zamanlı olarak eğitim gören öğrenciler gibi vatandaşlar daha yüksek oranda ücret de almaktadır.

Almanya’da asgari ücret ne kadar, kaç euro? Almanya 2020 güncel asgari ücret fiyatları!