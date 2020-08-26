Ankara'da emeklileri dolandıran çete çökertildi! 100'den fazla kişi şikayetçi oldu

100'ÜN ÜZERİNDE EMEKLİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Operasyonun ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde emekli, polise başvurarak çete üyelerinden şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda çetenin yöntemleri de deşifre edildi. Buna göre çete üyelerinin hedef olarak yaşlıları ve maaşları nedeniyle emeklileri seçtikleri, paraya ihtiyacı olan emeklilere ihtiyaçları kadar nakit para verip altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattırdıkları, borcun altın satışından kaynaklandığı izlenimi verdikleri, para alan emeklilerin maaşlarından para kesilebilmesi için muvafakatname imzalattırarak maaşlarının tamamına hacız koydukları belirlendi.