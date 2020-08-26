Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ASELSAN'dan 18,8 milyon dolarlık ihracat

'dan 18,8 milyon dolarlık

ile uluslararası bir müşterisi arasında bir tıbbi cihazın ihracatıyla ilgili 18 milyon 750 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 10:29 ABONE OL
ASELSAN'dan 18,8 milyon dolarlık ihracat

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, bir tıbbi cihazın ihracatıyla ilgili 25 Ağustos'ta toplam bedeli 18 milyon 750 bin dolar olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 sonuna kadar gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
ASELSAN'dan 18,8 milyon dolarlık ihracat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA