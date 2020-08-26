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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan üniversiteye başlayacak öğrencilere mesaj

Ölçme, Seçme ve () Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı da sosyal medya hesabından üniversiteye başlayacak gençler için bir mesaj yayınladı.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 15:58 Son Güncelleme: 26.8.2020 16:01 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan üniversiteye başlayacak öğrencilere mesaj

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi.

Bakan Albayrak, "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler. Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz? Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM! Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan üniversiteye başlayacak öğrencilere mesaj
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