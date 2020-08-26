Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan üniversiteye başlayacak öğrencilere mesaj

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan da YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi.

Bakan Albayrak, "Üniversite hayatına hoş geldiniz gençler. Dünyaya, üreten Türkiye'nin devrimci ruhunu ilimle, irfanla hep birlikte göstermeye ne dersiniz? Bu yıl başarılı olamayan arkadaşlarımız da üzülmesin mücadeleye, yeniden denemeye DEVAM! Sizleri de o sıralarda görmek istiyoruz" dedi.