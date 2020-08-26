Özgürlükler Şehri olarak bilinen Hollanda'da asgari ücret, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Batı Avrupa ülkesinde alınan asgari ücret 6 ayda bir değiştiği biliniyor. Öte yandan asgari ücret miktarı yaşa göre farklılık gösteriyor. Para birimi olarak Euro'yu kullanan ülkede yaşam standartları ekonomik açıdan vatandaşları meraklandırıyor. Buna göre; Hollanda'da asgari ücret ne kadar? Hollanda 2020 güncel asgari ücret fiyatları

HOLLANDA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Resmi dili Flemenkçe, para birimi Euro olan Hollanda'da asgari ücret miktarı her dönem merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Hollanda'da asgari ücret 2019 yılında 1635,60 Euro olarak uygulandı. Bu rakam 2020 yılı ile birlikte zamlandığı biliniyor.

Hollanda Asgari Ücretleri 6 ayda bir belirliyor. Hollanda'da asgari ücret kişinin yaşına göre değişiklik gösteriyor.

1 temmuz itibariyle Hollanda'da aylık, haftalık ve günlük asgari ücret miktarları;

Yaş Aylık Haftalık Günlük

21 yaş ve üzeri € 1.680,00 € 387,70 € 77,54

20 yaş € 1.344,00 € 310,15 € 62,03

19 yaşındakiler için € 1.008,00 € 232,60 € 46,52

18 yaşındakiler için € 840,00 € 193,85 € 38,77

17 yaşındakiler için € 663,60 € 153,15 € 30,63

16 yaşındakiler için € 579,60 € 133,75 € 26,75

15 yaşındakiler için € 504,00 € 116,30 € 23,2

HOLLANDA ÜLKESİ HAKKINDA

Hollanda, Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biri. Topraklarının çok büyük bir kısmı Batı Avrupa'dadır, ayrıca Karayipler'de üç adası bulunmaktadır.

Hollanda, kuzey ve batıda Kuzey Denizi, güneyde Belçika, doğuda ise Almanya ile komşudur. Hollanda'nın Rotterdam kenti, Avrupa'nın en büyük limanlarından biridir.

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