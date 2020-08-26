Kanuni Karadeniz yolcusu

aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Dönmez, "Karadeniz'de şu anda bulunduğumuz derinlik su seviyesinden itibaren 3.500 metre. 2.100 metre, demek ki 1.400-1.500 metre karada gitmişiz. Burada 2 tane rezervuar kestik, yaklaşık birisi 100-110 metre, diğeri 400 metre kalındığında ve buralarda doğalgaza rastlandı. Delme operasyonu durduruldu ve test işlemlerine başlandı" dedi.

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GAZIN KALİTESİ OLDUKÇA İYİ

Sahada operasyonun kendilerine ait olduğunu anlatan Dönmez, "Operatörde biziz, herhangi bir ortağımız yok, bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz. Sahanın tamamı bize ait, o gazın sahibi de, işletmesi de bize ait olacak, bundan kimsenin endişesi olmasın" diye konuştu. Gazın kalitesinin oldukça iyi olduğunu anlatan Dönmez, "Avrupalı iki çalışanımız kendi ailelerine de baskı olunca 'bizi devletimiz de korumuyor biz burada mutluyuz, huzurluyuz, Türk vatandaşı olmak istiyoruz' dediler" dedi.



DOĞU AKDENİZ'DE GAZ AKIŞI GÖRDÜK

Doğu Akdeniz'de şu anda sekizinci sondajın yapıldığını söyleyen Dönmez, "Alanya-1'le başladık. 8 büyük sondaj gerçekleştirdik. Yaptığımız sondajlarda bazı kuyularda gaz akışlarını gördük ama sürekliliği ve rezerv konusu açısından baktığımızda bir Karadeniz kadar emin olmadığımız için bu bulguları kamuoyuyla paylaşmadık. İnşallah orada da yakın bir gelecekte benzer bir keşfi bulursak vatandaşımızla bunu paylaşacağız" dedi.