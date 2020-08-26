Bu ay kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili geçtiğimiz gün Bakan Selçuk tarafından gelen açıklamaya göre; koronavirüs pandemisi sürecinde verilen bu ödeneğin "Normalleşme Desteği" adı altında sürdürüleceği bildirildi. Buna göre; bu ödenekten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları SGK üzerinden alınacak. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, ne zaman sona erecek? İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin merak edilen konularla ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geldi. Buna göre; pandemi sürecinde iş yeri ve çalışanlara normalleşme desteği adı altında bir ödenek verileceği bildirildi…