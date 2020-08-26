OYAK LPG pazarına Milangaz’la girdi

BU yılın başında TOTAL ve M Oil'i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alan OYAK, dünyanın en büyük ikinci LPG pazarı konumundaki Türkiye'de LPG dağıtım işine de Milangaz'ı satın alarak girdi. Bu hamleyle enerji sektöründeki stratejik sac ayağını tamamladıklarını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Kararlılık dönemi" olarak adlandırdıkları bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedefledikleri büyüme hamlelerini tamamlayarak; kârlılık, rekabet gücü ve yarattıkları katma değeri daha da artıracaklarını söyledi. 20 noktada 130.000 m3'lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye'nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduklarını söyleyen Erdem, "Hedefimiz, Milangaz'ın devralınmasıyla ulaştığımız otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19'lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak" diye konuştu. Milangaz, 60 yıldır, Türkiye'nin 81 ilinde ve 950'yi aşkın ilçesinde otogaz, tüp gaz, dökmegaz ve toptan segmentlerinde faaliyet gösteriyor.