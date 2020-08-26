Ukrayna'da asgari ücret ne kadar? Ukrayna 2020 güncel asgari ücret fiyatları

Ukrayna asgari ücret fiyatları ülkemizde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gelen son haberle beraber yenilenen rakamların ardından da gündeme gelen bu konuya ilişkin yasa tasarısı kamuoyuna duyurulmuştu. Peki, Ukrayna'da asgari ücret ne kadar? İşte Ukrayna 2020 güncel asgari ücret fiyatları…

UKRAYNA GÜNCEL ASGARİ ÜCRET FİYATLARI

İşsizlik oranının oldukça yüksek olduğu Ukrayna'da asgari ücret fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ukrayna parlamentosu tarafından gelen son açıklamaya göre; Eylül ayında ücretin yükseltileceği bildirilmişti.

Asgari ücret fiyatları bir ülkede yalnızca çalışanlara verilen en düşük ücret değil aynı zamanda ülkenin gelişmişlik seviyesini de sembolize etmektedir.

Ukrayna'da şu anki aylık asgari ücret miktarı ise 4 bin 723 grivna yani 1275 TL'dir.

UKRAYNA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Alınan son kararla beraber 1 Eylül 2020'den itibaren asgari ücret 5 bin grivna olacak.

Aynı zamanda 1 Ocak 2021 yılından itibaren asgari ücretin 6 bin grivnaya ve 1 Temmuz 2021'den itibaren ise 6 bin 500 grivnaya çıkarılması öngörülüyor.