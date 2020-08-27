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Son dakika! yapılan sosyal yardımları açıkladı

sosyal medya hesabından, sosyal yardımlar çerçevesinde yapılan yardımları gösteren bir tablo paylaştı. Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan destek ve yardımların 31 milyar TL'yi aştığını bildirdi. Yapılan yardımlar, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Sosyal Destek Programı olarak açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 20:03 Son Güncelleme: 27.8.2020 20:13 ABONE OL
Son dakika! Bakan Selçuk yapılan sosyal yardımları açıkladı

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 31 milyar TL'yi aştık. Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Sosyal Destek Programı. Biz bize yeteriz Türkiye'm" ifadelerini kullandı.

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Son dakika! Bakan Selçuk yapılan sosyal yardımları açıkladı
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