Bakan Varank stratejik iş birliğini duyurdu: Savunma konseptlerini değiştirecek!

Bakan Varank, "Akıncı'da mesela Ukrayna'dan tedarik ettiğimiz bir motoru kullanıyoruz ve bunun yerlileşmesi için çalışmalarımız sürüyor. Aynı zamanda Sayın Zelenskiy'nin Ukrayna'da havacılığa dönük yatırım konusunda ne kadar istekli olduğunu ve bu konuyu takip ettiğini biliyoruz. Bunun gibi alanlarda somut işlere odaklanarak bu süreçleri neticelendirmek, bu işlerin meyvesini almak istiyoruz" diye konuştu.