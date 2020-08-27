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koltuğunda sohbetin yerini '' aldı

Pandemi sürecinde müşterisi azalan berberler, hijyen kuralları çerçevesinde en iyi hizmeti sunabilmek için farklı yöntemler geliştirdi. Tedbirler nedeniyle tıraş sırasında sohbeti en aza indiren berberler, müşterilerinin koltuğunda sıkılmaması için '' kullanmaya başladı.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 09:18 Son Güncelleme: 27.8.2020 09:26 ABONE OL
Berber koltuğunda sohbetin yerini 'akıllı önlük' aldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir berber, müşterilerinin talebine göre tek kullanımlık önlük ya da 'akıllı önlük' kullanmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle maske takan müşterileriyle tıraş sırasında uzun sohbet etmekten kaçındığını anlatan berber Resul Akça, tıraş olmaya gelen çoğu kişinin akıllı önlük takarak telefonuyla vakit geçirmek istediğini belirtti. Akça, müşterilerinin tıraş sırasında telefonuyla oyun oynadığı, video izlediği veya sosyal medyada kişisel hesabını incelediğini dile getirdi.

Berber koltuğunda sohbetin yerini 'akıllı önlük' aldı

HER MÜŞTERİYE AYRI ÖNLÜK

Akıllı önlükleri hijyen açısından tek müşterisine kullandığını ve gün sonunda da 90 derecede yıkanması için kuru temizlemeye gönderdiğini vurgulayan Akça, "Son zamanlarda işlerimiz azaldı. Koronavirüs nedeniyle berber koltuğundaki sohbetlerimiz azaldı. Maske kullansak da tedbir için fazla sohbet etmiyoruz. Müşterilerimizin sıkılmasını önlemek için 'akıllı önlük' kullanmaya başladı. Akıllı önlükle müşterilerimiz telefonuyla kolaylıkla vakit geçirebiliyor. Tıraş olurken telefonunda video izleyip, sosyal medyada vakit geçirebiliyor veya oyun oynuyor. Müşterilerimiz akıllı önlüğe yoğun ilgi gösterdi" diye konuştu.

Berber koltuğunda sohbetin yerini 'akıllı önlük' aldı

'SIKILMADAN TIRAŞ OLUYORUM'

Pandemi sürecinde çok sık tıraşa gelmediğini anlatan Adnan Soytürk de berber koltuğunda akıllı önlük kullanmayı tercih ettiğini anlattı.

Berber koltuğunda sohbetin yerini 'akıllı önlük' aldı

Maske kullansa da tedbir amacıyla fazla sohbet etmek istemediğine değinen Soytürk, "Akıllı önlük kullanmayı tercih ediyorum. Böylelikle berber koltuğundaki vaktimi telefonumla vakit geçirerek daha eğlenceli hale getiriyorum. Telefonumda oyun oynuyorum, video izliyorum, sosyal medya hesabıma bakıyorum. Hem hijyenik ortamda tıraş oluyorum hem de sıkılmıyorum" dedi.

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Berber koltuğunda sohbetin yerini 'akıllı önlük' aldı
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