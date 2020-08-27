Berber koltuğunda sohbetin yerini 'akıllı önlük' aldı

HER MÜŞTERİYE AYRI ÖNLÜK



Akıllı önlükleri hijyen açısından tek müşterisine kullandığını ve gün sonunda da 90 derecede yıkanması için kuru temizlemeye gönderdiğini vurgulayan Akça, "Son zamanlarda işlerimiz azaldı. Koronavirüs nedeniyle berber koltuğundaki sohbetlerimiz azaldı. Maske kullansak da tedbir için fazla sohbet etmiyoruz. Müşterilerimizin sıkılmasını önlemek için 'akıllı önlük' kullanmaya başladı. Akıllı önlükle müşterilerimiz telefonuyla kolaylıkla vakit geçirebiliyor. Tıraş olurken telefonunda video izleyip, sosyal medyada vakit geçirebiliyor veya oyun oynuyor. Müşterilerimiz akıllı önlüğe yoğun ilgi gösterdi" diye konuştu.