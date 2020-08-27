Bu ay İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatar?

İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara verilen haziran ayı İşsizlik maaşı için binlerce vatandaşın araştırmaları geçtiğimiz gün itibarıyla hız kazandı. Konuya ilişkin açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılırken Selçuk, ödeneğin yatacağı tarihi her ay duyuruyor. Peki, Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 30 Haziran işsizlik ödeneği ödendi mi? İşte tüm detaylar…
İşsizlik maaşı için araştırmalar hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı her ay belirlenen tarihlerde yatan ücrete dair detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Buna göre ödeneğin yatacağı tarih son günlerde vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini aldı.
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.