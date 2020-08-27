FED toplantısı ne zaman? FED toplantısı saat kaçta başlıyor, Powell açıklaması ne zaman?

Dijital ortamda gerçekleşecek olan FED toplantısı uzun süredir beklenmekte olan yeni para politikası ve enflasyon hedefine dair ipuçları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bilindiği üzere dünya genelindeki pandemi sürecinin piyasalara negatif etkisi sürüyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED toplantısı saat kaçta ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar…

FED TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, POWELL NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs salgını son dönemde adeta piyasalara yön veren faktörler arasındaki zirvesini korurken merkez bankalarının para politikalarına yönelik verdikleri mesajlar tüm dünyada yakından takip ediliyor. FED toplantısı ne zaman sorusu ise tam bu noktada yanıt arıyor…