Hayat branşı büyüyor: Prim üretimi %67 arttı

TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB) üye şirketlerden derlediği prim üretim verilerini açıkladı. Rakamlara göre 2020 yılı Temmuz sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %23,7 artış ile 47 milyar 350 milyon lira oldu. Hayat branşı prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %67 oranında artış göstererek 2020 yılı Temmuz sonunda 8 milyar 978 milyon lira oldu. Hayat branşında ise prim üretimi 2019'un aynı dönemine göre %16 oranında artarak 2020'nin 7 ayında 38 milyar 372 milyon lira oldu. Branş bazında bakıldığında ise sektörün en fazla prim ürettiği branş 11 milyar 412 milyon lira ile zorunlu trafik sigortasının da içinde bulunduğu kara araçları sorumluluk oldu. COVID-19 salgınının yaşandığı kritik dönemde ise hastalık sağlık branşı prim üretimi 6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Kaskonun da içinde bulunduğu kara araçları branşı toplam prim üretimi ve zorunlu deprem sigortasının içinde bulunduğu yangın ve doğal afetler branşı toplam prim üretimi 5 milyar 591 milyon lira oldu. Genel zararlar branşı ise 2019 yılına kıyasla prim üretim verilerinde en çok artış yaşayan branş oldu. 2019 yılı Temmuz sonu verilerinde 3 milyar 859 milyon lira prim yazılan genel zararlar branşında, %32 oranında artışla 2020 yılı Temmuz sonunda 5 milyar lira prim üretildi. Katılım sigortacılığında toplam üretim ise geçen yılın aynı dönemine göre %166 artış ile 2.4 milyar lira olarak gerçekleşti.