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Son dakika: Bakan Pakdenirli duyurdu! O borçlar 1 yıl ertelendi...

'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla destekler tek tek açıklanırken, Tarım ve Orman Bakanı 'den de son dakika açıklaması geldi. Pakdemirli, "Giresunlu üreticilerimizin ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi" dedi.

Giriş Tarihi: 27.8.2020 15:19 Son Güncelleme: 27.8.2020 15:25 ABONE OL
Son dakika: Bakan Pakdenirli duyurdu! O borçlar 1 yıl ertelendi...

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Giresunlu üreticilerimizin ORKÖY projesi kapsamındaki kredi borçları 1 yıl süreyle ertelendi" açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Bakan Pakdenirli duyurdu! O borçlar 1 yıl ertelendi...
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