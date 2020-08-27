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Haberi: bugün ne kadar? 27 Ağustos

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde döviz kurları corona virüs kaynaklı olarak hareketli bir grafik çiziyor. Durum böyle olunca yatırımcısından meraklısına herkes ‘Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte, 27 Ağustos döviz fiyatları...

Giriş Tarihi: 27.8.2020 07:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dolar fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları

Piyasaların nabzını etkileyen döviz fiyatları son dakika gelişmeleri, gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Haftaya nasıl başlayacağı merak edilen döviz kuru hakkında canlı rakamlar ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor.

EURO VE DOLAR BUGÜN NE KADAR? 27 AĞUSTOS DÖVİZ FİYATLARI CANLI

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Euro ve dolar bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 27 Ağustos canlı rakamlar ile euro ve dolar fiyatları…

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DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,3468

SATIŞ: 7,3513

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,6819

SATIŞ: 8,7180

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Son Dakika Haberi: Dolar fiyatları bugün ne kadar? 27 Ağustos Dolar ve Euro fiyatları
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