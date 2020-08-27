Son Dakika Haberi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan ata, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketlilikleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Piyasanın dördüncü işlem gününde nasıl bir yönde seyir ettiği merak edilen altının gram fiyatı şu sıralarda 458 lira civarında bulunuyor. Bu noktada yatırım yapmak isteyen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutmadan önce canlı ve güncel altın fiyatları araştırması yapıyor. Peki, Gram, tam, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün 27 Ağustos ne kadar? İşte Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DAN GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS

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İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumları;