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Haberi: Güncel kredi oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos

Kredi oranları ile ilgili haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Kamu bankaları tarafından sunulan imkanı otomobil ve konut satışlarında patlamaya neden oldu. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, kendileri için en uygun kredi seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos

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Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos

Güncel kredi oranları, kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranlarındaki indirimi sonrası otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.05

Tüketici kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.17

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.43

Mortgage kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.31

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.18

Sarıpanjur konut kredisi: 0.87

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Standart konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

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Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları 27 Ağustos
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