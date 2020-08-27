Son dakika: Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz işte böyle test edildi! Bakan tarihi görüntüleri paylaştı

Son dakika haberi: Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgazın yankıları tüm dünyada sürerken, gazın 2023'te kullanıma sunulması için çalışmalar da devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakıldığı anları Twitter hesabından paylaştı.

Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakıldığı anlar | Video

Bakan Fatih Dönmez Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı... Tebrikler arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN BU SÖZLERLE TARİHİ MÜJDEYİ DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır." sözleriyle tarihi müjdeyi duyurdu.