Türk tarımına yabancı fon ilgisi artıyor

TÜRKİYE tarım ve finans alanında yaptığı çalışmalarla yabancı fonların da radarına girmeye başladı. Turkuvaz Medya ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde düzenlediği 'Tarım Ormanın Geleceği' Webinar Serisi'nin ikinci ayağı yapıldı. 'Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Girişimcilik''in tartışıldığı oturumların açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur, "Katılımcılarla, kırsal kalkınmanın daha hızlı yol alması ve girişimciliği desteklemek için yapılması gerekenlerin altını çizeceğiz" dedi."Tarımsal Ekosisteminin Sürekliliğini Sağlamak İçin Türkiye'nin Yol Haritası" panelinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, son yıllarda yabancı fonların tarım alanına ilgisinin arttığını söyledi. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Avrupa ve Orta Asya Merkezi Ülke Program Müdürü Dr. Taylan Kıymaz da, "İstanbul Finans Merkezi finans alanında bir çekim merkezi olacak. Bu imkânlardan tarım sektörünün de faydalanması gerekiyor. Bu kapsamda biz de İstanbul ofisini açtık. IFAD'ın Türkiye'ye gelmesinin temelinde, insan ve proje kapasitesini Orta Asya ve Doğu Avrupa'ya aktarma girişimi var. Bu bölgelere değer katmamız öngörülüyor" diye konuştu. MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım ve Hayvancılıkta Dönüşüm Kırsalda Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, kırsalın cazibesini artırmak için komite kurduklarını söyledi. Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin ise örgütlü üretimin önemine vurgu yaptı. Amasya Damızlık Birliği Başkanı Güner Arslan da sürdürülebilirlik için kooperatifçiliğin önemine dikkat çekti. Atalık Tohum Sosyal Girişimci Nardane Kuşçu ise, kadın çiftçiliğinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Tarım Bakanlığı ile birlikte yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri bisküvilik buğdayı, sözleşmeli tarım yöntemiyle ürettirip, ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.TARIM İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece, verimliliğe vurgu yaparak, "Buğday üretimimizin 1.4 milyon tonun yüzde 38'i sertifikalı. Üçte ikisini daha kullansak yüzde 25 daha fazla verim demek oluyor" diye konuştu.