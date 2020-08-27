Türkiye'nin her yerinden geliyorlar! 450 metre yükseklikte...

"NEFES KESİCİ BİR GÜZELLİĞİ VAR"



Ziyaretçilerden Ercan Contay, İstanbul'dan geldiğini ve cam terasa ilk defa çıktığını belirtti. Cam Teras hakkında internetten araştırma yaptığını söyleyen Contay, "Buraya gelip gelmemekte tereddütte kaldım. Fakat gelmeye karar verdik, iyi ki de çıkıp buraları görmeye gelmişiz. Buradaki güzellikler hakikaten nefes kesici, bu cam terası yapanlardan, emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun. Gerçekten burada çok büyük bir emek var. Harikulade bir güzelliği var kanyonun. Orman olsun kanyon olsun, buradan geçerseniz ya da buralara gelirseniz mutlaka cam terasa da uğrayın derim. Mutlaka cam terasa gelip buralara görmenizi isterim. Yaptığım araştırmalar sonucunda burasını çok beğendim ve İstanbul'dan gelmeye karar verdim. Çok hoşuma gitti, iyi ki de buraya gelmişim. Nefes kesici bir güzelliği var" dedi.