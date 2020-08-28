Ağustos ayı işsizlik ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Bu ay İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İŞKUR tarafından herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara verilen haziran ayı İşsizlik maaşı için binlerce vatandaşın araştırmaları geçtiğimiz gün itibarıyla hız kazandı. Konuya ilişkin açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılırken Selçuk, ödeneğin yatacağı tarihi her ay duyuruyor. Peki, Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? 30 Haziran işsizlik ödeneği ödendi mi? İşte tüm detaylar…

AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı için araştırmalar hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı her ay belirlenen tarihlerde yatan ücrete dair detayları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Buna göre ödeneğin yatacağı tarih son günlerde vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini aldı.