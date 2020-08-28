Çekirdekten girişime 20 milyon TL kaynak

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde 2020'nin başından bu yana 15 girişim, 20 milyon TL'yi aşan yatırım alma başarısını gösterdi. Böylece İTÜ Çekirdek'te 2020'nin ilk 7 ayında yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre beşe katlanmış oldu. Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'te birçok farklı alanda, ocaktan bu yana yapılan yatırımlar toplamda 20 milyon TL'yi aştı. İTÜ ARITeknokent'in Direktörü ve İTÜ Çekirdek'in kurucusu Arzu Eryılmaz, "Pandemi süreci kuşkusuz tüm dünyadaki şirket ve girişimcileri derinden etkiledi. Ancak bu süreçte Türkiye'nin teknoloji üreten pek çok girişimi ürünlerini geliştirmeye devam etti" dedi.Çok çevik hareketle ürün ve hizmetini pivot eden birçok girişim olduğunu ifade eden Eryılmaz, "Girişimcilerin bu çabalarının boşa çıkmadığını görüyoruz. Geçen yılın ilk 7 ayında girişimlerimize yapılan yatırım tutarı 4 milyon TL iken; bu sene, ocaktan bu yana yapılan yatırımlar beşe katlanarak 20 milyon TL'yi aştı. İTÜ Çekirdek olarak yol arkadaşlığı ettiğimiz girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye'den dünyaya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.