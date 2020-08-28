Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçtiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Berat Albayrak, 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'sinin vatandaşa hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85.2 TL'sinin sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanıldığının altını çizdi.Bakan Albayrak, sözlerini, "Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" değerlendirmesi ile tamamladı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından üç ayrı grafik paylaştı. Paylaşılan ilk grafikte vergi gelirlerinin milli gelire oranına yer verildi. Buna göre Türkiye'de söz konusu oran yaklaşık yüzde 25 ile OECD ve karşılaştırılan ülke grubunun altında kaldı. Bu oran OECD'de yüzde 35, karşılaştırma grubunu oluşturan ülkelerde ise ortalama yüzde 30 oldu.GELİR ve kârlardan alınan vergilerin milli gelire oranında da Türkiye yüzde 5.9 ile OECD ve karşılaştırma grubu ülkelerinin gerisinde yer aldı. Söz konusu oran OECD ülkelerinde yüzde 11.5 olarak gerçekleşti. Karşılaştırma grubu ülkeleri arasında Meksika, Güney Kore Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Polonya, Portekiz, İspanya ve Slovakya bulunuyor.