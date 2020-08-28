Kısa çalışma ödeneği, koronavirüs salgını sürecinde iş veren ve çalışanlar için büyük bir maddi destek imkânı sağlamıştı. Bu noktada geçici yasa olarak yürürlüğe giren bu düzenlemenin süresinin dolmasıyla beraber ücretin vatandaşlara ödenmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Bu ay kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? İşte tüm detaylar…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son açıklama ile beraber koronavirüs pandemisin sürecinde vatandaşlara sağlanan ödeneğin; Normalleşme Desteği adı altında sürdürüleceği bildirildi. Öte yandan Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor…
Bakan Selçuk'tan konuya ilişkin gelen açıklama şöyle;
Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplam 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 lira ödeme yapıldı.Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için sağlanan nakdi ücret desteğinden de 1 milyon 901 bin 212 çalışan yararlandı, toplam ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 liraya ulaştı.
Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı.
Süreç "Normalleşme Desteği" ile devam edecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işleri durma noktasına gelen iş yerleri ve çalışanlara yönelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren Normalleşme Desteği ile de istihdamı korumaya devam edecek.
1 Temmuz 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş özel sektör iş yerlerindeki kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenine geçmeleri halinde Normalleşme Desteği'nden yararlanabilecek.
NORMALLEŞME DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Destek kapsamında, normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık
ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1103,63 lira mahsuplaşma yapılacak.
Normal çalışma düzenine dönen ve ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.
Ödemelerin yapılacağı net tarihi belli olmadı ancak bu ayın sonuna kadar yapılacağı tahmin ediliyor.