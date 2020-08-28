Kısa çalışma ödeneği, koronavirüs salgını sürecinde iş veren ve çalışanlar için büyük bir maddi destek imkânı sağlamıştı. Bu noktada geçici yasa olarak yürürlüğe giren bu düzenlemenin süresinin dolmasıyla beraber ücretin vatandaşlara ödenmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Bu ay kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? İşte tüm detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son açıklama ile beraber koronavirüs pandemisin sürecinde vatandaşlara sağlanan ödeneğin; Normalleşme Desteği adı altında sürdürüleceği bildirildi. Öte yandan Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak ediliyor…