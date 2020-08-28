Rusların gözü Türkiye sahillerinde

RUSYA vatandaşlarının Türkiye'de müstakil evlere ve villara olan talebi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 63 arttı. Türkiye'de Ruslar arasında popüler olan sahillerde konut fiyatlarının en ucuz olduğu yer Bodrum. Rus sitesinin haberine göre Bodrum'da 70 metrekarelik bir evin 3.6 milyon rubleye (350 bin TL), Alanya'da 125 metrekarelik bir yazlığın 4.2 milyon rubleye (407 bin TL) satışa sunulduğu belirtildi. Kemer'de 6.6 milyon rubleye (640 bin 450 TL) satılan 120 metrekarelik bir evin de en ucuz seçenekler arasında olduğu ifade edildi.