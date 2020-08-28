Sel mağdurlarının GSM faturaları bir ay ertelenecek

Ulaştırma Bakan ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ağustos'ta Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgedeki vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, bölge halkına yardımcı olacak, sıkıntılarını rahatlatacak tüm adımları attıklarını söyledi. Devletin tüm imkânları ile vatandaşın yanında olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Vatandaşın derdi bizim derdimiz. Tek yürek olup bölgede vatandaşımızın yanındayız. Devletimiz güçlü. Nice badireleri atlattık. Bu sıkıntımızı da el birliği ile atlatacağız" ifadelerini kullandı. Afet durumlarında iletişim altyapısının öneminin daha da arttığına işaret eden Karaismailoğlu, GSM operatörleri yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Afet dönemlerinde vatandaşların erişim hizmetlerine ihtiyaçları da artıyor. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil olmak üzere GSM abonelerinin ağustos ayı faturaları talepleri halinde bir ay ertelenecek. Ancak vatandaşlarımız isterlerse faturalarının ertelenmemesini talep edebilecekler."Bakan Karaismailoğlu, Türk Telekom ile yapılan görüşmeler sonucunda ayrıca bölgedeki vatandaşların sabit hat ve genişbant internet ücretlerine yönelik de bir mutabakata varıldığını açıklayarak, "Türk Telekom tarafından sağlanan erişim hizmetlerine yönelik olarak yaptığımız mutabakat sonucunda da operatör, afetzedelerimize sağladığı sabit telefon ve internet hizmetlerine yönelik bir ay boyunca ücret almayacak. Vatandaşlarımız ağustos ayında sabit telefon ve internet ücreti ödemeyecek" şeklinde konuştu. ANKARA