SON DAKİKA Altın fiyatları bugün hareketlendi! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Canlı altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Altının kalbinin attığı yer olarak değerlendirilen Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar art arda geliyor. Gram altının fiyatı bugün 458 TL bandında seyrediyor. Koronavirüs sebebi ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçen haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Bugün gram altın fiyatı 458 TL bandında seyrederken çeyrek fiyatı ise 744 lira civarında. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonu ve Eylül başı itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 28 Ağustos 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN
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YARIM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
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'ALTININ ONS BAZINDA BİN 900 DOLARIN ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak ons bazında düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti. Çin ile Amerika'nın birinci faz anlaşmasında mutabık kalmalarının altını ons bazında düşürdüğünü kaydeden Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Bunun ne kadar devam edeceğini Amerika ile Çin'in kendi aralarında yapacağı anlaşmanın ömrü olacaktır. Bu nedenle biraz daha gerileme bekliyoruz. Hatta altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
'ONS AYNI KALIRSA ALTIN DÜŞER'
Ereğli açıklarında Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının altın fiyatlarına doğrudan faydası olmayacağını kaydeden Başman, "Ancak iç piyasada bu ihracatın dövize döndürülmesi karşılığında illaki döviz sağlayacağımız için, yurt dışına enerji ithalatından ötürü döviz ödemeyeceğimiz Türk Lirası'nın değerlenmesi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi altında fiyatlarında da gerileme yapacaktır. Ancak bu da altında ons fiyatlarının bu şekilde kalması şartıyla olur. Eğer ons bazında altın artarsa fiyatlarda artacaktır" diye konuştu.
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