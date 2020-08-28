SON DAKİKA Altın fiyatları bugün hareketlendi! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

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SON DAKİKA bugün hareketlendi! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve fiyatları ne kadar, kaç para?

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı yukarı yönlü ivme sona eren ile ilgili son dakika hareketliliği bugün de devam ediyor. Öyle ki, piyasalarının nabzının attığı Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı yükselişe bağlı olarak 458 TL bandında seyrediyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde bulunuyor. Peki, 28 Ağustos çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? İşte, uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 28.8.2020 07:37 Son Güncelleme: 28.8.2020 07:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Son dakika haberleri... Canlı , piyasaların son işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Altının kalbinin attığı yer olarak değerlendirilen 'dan da güncel rakamlar art arda geliyor. Gram altının fiyatı bugün 458 TL bandında seyrediyor. Koronavirüs sebebi ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçen haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Bugün fiyatı 458 TL bandında seyrederken çeyrek fiyatı ise 744 lira civarında. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

28 AĞUSTOS UZMAN YORUMLARI: ALTIN ŞU AN ALINIR MI YOKSA SATILIR MI?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonu ve Eylül başı itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 28 Ağustos 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.057,60
  • Satış: 3.078,30

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.027,00
  • Satış: 3.073,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 457,65
  • Satış: 457,75

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.484,10
  • Satış: 1.509,20

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 744,30
  • Satış: 753,20

TAM ALTIN

  • Alış: 2.924,11
  • Satış: 2.983,38

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

'ALTININ ONS BAZINDA BİN 900 DOLARIN ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak ons bazında düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti. Çin ile Amerika'nın birinci faz anlaşmasında mutabık kalmalarının altını ons bazında düşürdüğünü kaydeden Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Bunun ne kadar devam edeceğini Amerika ile Çin'in kendi aralarında yapacağı anlaşmanın ömrü olacaktır. Bu nedenle biraz daha gerileme bekliyoruz. Hatta altının ons bazında bin 900 doların altına düşmesini bekliyoruz. Bazı hareketler fiyatın çok hızlı bir şekilde yukarı tırmanmasına yol açabilir. Bunun içinde küçük yatırımcılarımızın konuyu çok yakın takip etmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

'ONS AYNI KALIRSA ALTIN DÜŞER'

Ereğli açıklarında Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının altın fiyatlarına doğrudan faydası olmayacağını kaydeden Başman, "Ancak iç piyasada bu ihracatın dövize döndürülmesi karşılığında illaki döviz sağlayacağımız için, yurt dışına enerji ithalatından ötürü döviz ödemeyeceğimiz Türk Lirası'nın değerlenmesi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi altında fiyatlarında da gerileme yapacaktır. Ancak bu da altında ons fiyatlarının bu şekilde kalması şartıyla olur. Eğer ons bazında altın artarsa fiyatlarda artacaktır" diye konuştu.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

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SON DAKİKA Altın fiyatları bugün hareketlendi! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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