SON DAKİKA Altın fiyatları bugün hareketlendi! 28 Ağustos 2020 çeyrek, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Canlı altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde de hareketliliğini sürdürüyor. Altının kalbinin attığı yer olarak değerlendirilen Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar art arda geliyor. Gram altının fiyatı bugün 458 TL bandında seyrediyor. Koronavirüs sebebi ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaştı. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçen haftalarda rekor üstüne rekor kırdı. Bugün gram altın fiyatı 458 TL bandında seyrederken çeyrek fiyatı ise 744 lira civarında. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

28 AĞUSTOS UZMAN YORUMLARI: ALTIN ŞU AN ALINIR MI YOKSA SATILIR MI?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonu ve Eylül başı itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 28 Ağustos 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.