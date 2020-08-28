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! Benzine indirim geldi: Pompaya yansıyacak!

haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan () yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirime gidilecek.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 16:38 Son Güncelleme: 28.8.2020 16:54 ABONE OL
SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Pompaya yansıyacak!

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 15 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre Başkent Ankara'da ortalama 6,90 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,85 liradan 6,70 liraya, İzmir'de 6,91 liradan 6,76 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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SON DAKİKA! Benzine indirim geldi: Pompaya yansıyacak!
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