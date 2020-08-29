İhracatçılara katılım finans sistemli destek

TÜRK Eximbank, ihracatçılara yönelik 30'u aşkın ürününe bir yenisini daha ekleyerek katılım finans sistemi prensipleriyle çalışan "Türk Eximbank Katılım Finansı Yatırım Kredi" hizmetini devreye aldı. Yeni ürün sayesinde, katılım finans sistemiyle çalışmak isteyen ihracatçılar Türk Eximbank'tan yatırım kredisi kullanabilecek. Katılım finans prensipleriyle kullandırılacak yatırım kredileri kapsamında ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı garanti altında İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile yapılan murabaha anlaşması kapsamında 100 milyon dolarlık bir kaynak, ihracatçıların 4 yıldan 10 yıla kadar yatırım finansmanı ihtiyaçlarına cevap vermek için katılım finans yöntemiyle kullandırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun" dedi.