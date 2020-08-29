Herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşların faydalandığı işsizlik maaşı ödemeleri için tarih belli oldu. Bu kapsamda son olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarihleri duyurmuştu. Buna göre; İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Her ay vatandaşlara belirlenen tarihlerde verilen ödeneklerin bu ay yatacağı tarih de belli oldu. Buna göre; İşsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusu Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. En son geçen ay ödemelerinin 27 Temmuz'da gerçekleştiği biliniyordu…