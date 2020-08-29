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maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından gelen son dakika haberi ile Ağustos maaşı ödemelerinin yapılacağı tarihler belli oldu. Bu kapsamda içerisinde bulunduğumuz ayın son günlerini yaşarken herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşların yararlandığı ödeneğin yatacağı tarihleri merak ediyor. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.8.2020 09:30 ABONE OL
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşların faydalandığı maaşı ödemeleri için tarih belli oldu. Bu kapsamda son olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarihleri duyurmuştu. Buna göre; İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Her ay vatandaşlara belirlenen tarihlerde verilen ödeneklerin bu ay yatacağı tarih de belli oldu. Buna göre; İşsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusu Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. En son geçen ay ödemelerinin 27 Temmuz'da gerçekleştiği biliniyordu…

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

6 ayla 10 ay arası ödeniyor

maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

Asgari ücret 2 bin 324 lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

2020 AGİ ücretleri

2020 yılında en düşük asgari geçim indirimi alacak olan kişi 220,73 lira alırken en yüksek alması gereken yani eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan biri 375,23 lira alacak.

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İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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