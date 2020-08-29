Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 3 Eylül’de

HEM işçi hem işverene nefes aldıran kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 3 Eylül'den itibaren yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeler PTT üzerinden yapılacak. Kimlik numarası son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak. ANKARA