Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

'KULLANMA' DEDİ



Kartı eline aldı, "Temassız mı bu?" diye sordu. Ben de, "Evet" dedim. Kartı post makinesine gösterdi, hesabı kesti ve ardından beni çok şaşırtan şu sözleri söyledi: - "Bir daha kullanma kardeşim bu kartı?" - "Neden?" - "Güvensiz de ondan. Bak seninle bir deneme yapalım. Sen kartını cüzdanına yerleştir, pantolonunun arka cebine koy. Ondan sonra seninle karşılıklı yürüyelim, gör bakalım neler oluyor!"