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ile '' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

Bankaların, kullananların hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği '' özelliğinin 'güvensiz' olduğu birçok kez gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 29.8.2020 09:20 Son Güncelleme: 29.8.2020 09:34 ABONE OL
Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

Hürriyet'ten Adil Demirçubuk, ile yaşadığı şaşırtıcı olayı anlattı:

Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

Geçen çarşamba günü Tekirdağ'da yazlık sitemizin kafeteryasında bir şeyler yedik-içtik. Hesabı ödemek için kasaya gittim. Cüzdanımı açtım, koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok kullanmaya başladığım '' özellikle kredi kartımı kafeteryanın sahibi olan arkadaşıma uzattım.

Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

'KULLANMA' DEDİ

Kartı eline aldı, " mı bu?" diye sordu. Ben de, "Evet" dedim. Kartı post makinesine gösterdi, hesabı kesti ve ardından beni çok şaşırtan şu sözleri söyledi: - "Bir daha kullanma kardeşim bu kartı?" - "Neden?" - "Güvensiz de ondan. Bak seninle bir deneme yapalım. Sen kartını cüzdanına yerleştir, pantolonunun arka cebine koy. Ondan sonra seninle karşılıklı yürüyelim, gör bakalım neler oluyor!"

Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

YÜRÜRKEN PARA ÇEKTİ

"Tamam" dedim, kredi kartını istediği gibi cebime koydum ve karşılıklı yürümeye başladık. Kendisi de bu arada Pos makinesini eline aldı. Yanımdan geçtikten sonra Pos makinesini bana gösterdi, "Bak, ne yazıyor burada?" dedi. Gerçekten de inanılır gibi değildi, Pos makinesine yazılan rakam anında kredi kartımdan çekilmişti bile. Evet, bu kadar kolaymış! Pos makinenizin, '' özellikli kredi kartınızı kısa bir süre görmesi yeterli.

Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

DİKKATLİ OLUN

Bu noktada benim aklıma ister istemez şu soru takılıyor: Bankalar özellikli kartları neden müşterilerine verir. Bu yaşadıklarımdan hareketle; eğer kredi kartınız 'temassız' özellikli ise size şunu söylüyorum: "Dikkatli olun"

Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

TEMASSIZ DOLANDIRICILIKTAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ

Öncelikle yapılan her işlem kayıt altında tutuluyor. Kartların temassız özelliğini kullananların kart ekstrelerini düzenli kontrol etmesi gerekiyor. Eğer ekstre incelemesi sonucunda şüpheli bir işlem gördüyseniz bunu bankanıza bildirin.

Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

Eğer işlemler kendilerine ait değilse bankaların yaptıkları incelemeler sonucu bu miktarları kart amillerine iade edilecektir. Ayrıca herkes POS sahibi olamıyor. Bir mağazaya gidip POS makinesi satın alınamıyor.

Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...

Bir işyeri olmak için bankayla karşılıklı anlaşma yapılması gerekiyor. Bankanın uzun değerlendirme ve kredi süreçlerinden geçildikten sonra POS sahibi olunabiliyor. Bankalar POS sahibi işyerinin işlemlerini takip eder; şüpheli gördüklerini inceleme altına alır.

Kartın 4 cm yaklaşması gerekir, işlem gerçekleştiğinde bip diye bir ses çıkar. Onay alındığında da her POS slip çıkartır.

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Kredi kartı ile 'Temassız' ödeme yapanlar dikkat! Temassız ödeme güvenli mi? Şaşırtan olayı anlattı...
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