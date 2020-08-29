TEKNOFEST ’le geleceğin teknolojilerine hazırlanıyorlar

Milli teknoloji üretimi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek. Teknoloji tutkunu 100 bin genç 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST'e bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında, Gaziantep ev sahipliği yapacak.
TOPLAM ÖDÜL 3 MİLYON TL
İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran TEKNOFEST bu yıl ise salgın nedeniyle ziyaretçilerini ağırlayamayacak. Ancak festivalin heyecanı canlı yayınlarla tüm Türkiye'de yaşanacak. TEKNOFEST kapsamında ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde teknik malzeme desteği sağlanırken, dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.
TAKIMLAR DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılan Bükre Rov Takımı:
Projeyle amacımız gelişmekte
olan insansız su altı sektörüne yerli bir araç
tasarlayarak katkı sağlamak. Çeşitli uygulamalardan
simülasyon pratiği yapıyoruz.
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Team HandiAsSist Takımı:
"Engelli Birey Dijital Asistan"
sistemi ile önce engellilerin sonrasında ihtiyaç
duyan tüm bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracağımıza
inanıyoruz.
Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması/Validebağ Fen Lisesi İHA Takımı:
Bu
sene İnsansız Hava Araçları Yarışması'na Döner
Kanatlı kategorisinde katılıyoruz. Kendi ürettiğimiz
İHA ile yarışmaya katılacağız.
Akıllı Ulaşım Yarışması Gaziantep Şahinbey Bilsem Trafikçileri Takımı:
İnsanlar yolda sadece
yol mesafesine dikkat edip yolun yoğunluk ve potansiyel
durumuna dikkat etmiyor. Mevcut navigasyon
sistemleri bu sorunu çözmüyor. Geliştirdiğimiz
program bu soruna çözüm getirmeyi amaçlıyoruz.
Tarım Teknolojileri Yarışması Sannovation Takımı- Sanko Okulları:
Bu proje sayesinde bir
tarım ülkesi olan Türkiye'nin dünyadaki diğer tarım
teknolojilerine yetişmesini ve tarım pazarında, dijitalleşen
dünyada söz sahibi olabilmesini istiyoruz.
Model Uydu Yarışması UTARID Takımı- Bursa Uludağ Üniversitesi:
Üç boyutlu tasarımlarımızı
hazırladık, test yazılımlarımızı yaptık. Model uydumuzun
donanımlarının çoğunu tamamladık.
Jet Motor Tasarım Yarışması JetPOW Mechanics Takımı- İTÜ Makine Mühendisliği Öğrencileri:
Yarışmada jet motorun sabit kanatçıklarının
üzerinde çeşitli hesaplamalar ve tasarımlar
yapmayı hedefliyoruz.
Roket Yarışması Medeniyetin Burçları Takımı-Erciyes Üniversitesi:
Biz Yurtdışı Türkler
Başkanlığı'nın desteklediği Uluslararası Öğrenci
Akademisi bünyesinde kurulan bir ekibiz.
Gökyüzünde büyük hedeflerimiz var.