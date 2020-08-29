TEKNOFEST ’le geleceğin teknolojilerine hazırlanıyorlar

Milli teknoloji üretimi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek. Teknoloji tutkunu 100 bin genç 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST'e bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında, Gaziantep ev sahipliği yapacak.İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran TEKNOFEST bu yıl ise salgın nedeniyle ziyaretçilerini ağırlayamayacak. Ancak festivalin heyecanı canlı yayınlarla tüm Türkiye'de yaşanacak. TEKNOFEST kapsamında ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde teknik malzeme desteği sağlanırken, dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.Projeyle amacımız gelişmekteolan insansız su altı sektörüne yerli bir araçtasarlayarak katkı sağlamak. Çeşitli uygulamalardansimülasyon pratiği yapıyoruz."Engelli Birey Dijital Asistan"sistemi ile önce engellilerin sonrasında ihtiyaçduyan tüm bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracağımızainanıyoruz.Busene İnsansız Hava Araçları Yarışması'na DönerKanatlı kategorisinde katılıyoruz. Kendi ürettiğimizİHA ile yarışmaya katılacağız.İnsanlar yolda sadeceyol mesafesine dikkat edip yolun yoğunluk ve potansiyeldurumuna dikkat etmiyor. Mevcut navigasyonsistemleri bu sorunu çözmüyor. Geliştirdiğimizprogram bu soruna çözüm getirmeyi amaçlıyoruz.Bu proje sayesinde birtarım ülkesi olan Türkiye'nin dünyadaki diğer tarımteknolojilerine yetişmesini ve tarım pazarında, dijitalleşendünyada söz sahibi olabilmesini istiyoruz.Üç boyutlu tasarımlarımızıhazırladık, test yazılımlarımızı yaptık. Model uydumuzundonanımlarının çoğunu tamamladık.Yarışmada jet motorun sabit kanatçıklarınınüzerinde çeşitli hesaplamalar ve tasarımlaryapmayı hedefliyoruz.Biz Yurtdışı TürklerBaşkanlığı'nın desteklediği Uluslararası ÖğrenciAkademisi bünyesinde kurulan bir ekibiz.Gökyüzünde büyük hedeflerimiz var.