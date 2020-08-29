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TEKNOFEST ’le geleceğin teknolojilerine hazırlanıyorlar

Bu yıl 3. kez düzenlenecek olan TEKNOFEST için 100 bin genç 21 farklı kategoride yarışacak. Tüm ’de canlı yayımlanacak yarışmada dereceye giren takımlara 3 milyon TL ödül verilecek

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 29.8.2020 ABONE OL
TEKNOFEST ’le geleceğin teknolojilerine hazırlanıyorlar
Milli teknoloji üretimi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek. Teknoloji tutkunu 100 bin genç 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST'e bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında, Gaziantep ev sahipliği yapacak.

TOPLAM ÖDÜL 3 MİLYON TL
İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran TEKNOFEST bu yıl ise salgın nedeniyle ziyaretçilerini ağırlayamayacak. Ancak festivalin heyecanı canlı yayınlarla tüm Türkiye'de yaşanacak. TEKNOFEST kapsamında ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde teknik malzeme desteği sağlanırken, dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

TAKIMLAR DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTI
İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılan Bükre Rov Takımı: Projeyle amacımız gelişmekte olan insansız su altı sektörüne yerli bir araç tasarlayarak katkı sağlamak. Çeşitli uygulamalardan simülasyon pratiği yapıyoruz.
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Team HandiAsSist Takımı: "Engelli Birey Dijital Asistan" sistemi ile önce engellilerin sonrasında ihtiyaç duyan tüm bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracağımıza inanıyoruz.
Liselerarası İnsansız Hava Araçları Yarışması/Validebağ Fen Lisesi İHA Takımı: Bu sene İnsansız Hava Araçları Yarışması'na Döner Kanatlı kategorisinde katılıyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA ile yarışmaya katılacağız.
Akıllı Ulaşım Yarışması Gaziantep Şahinbey Bilsem Trafikçileri Takımı: İnsanlar yolda sadece yol mesafesine dikkat edip yolun yoğunluk ve potansiyel durumuna dikkat etmiyor. Mevcut navigasyon sistemleri bu sorunu çözmüyor. Geliştirdiğimiz program bu soruna çözüm getirmeyi amaçlıyoruz.
Tarım Teknolojileri Yarışması Sannovation Takımı- Sanko Okulları: Bu proje sayesinde bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin dünyadaki diğer tarım teknolojilerine yetişmesini ve tarım pazarında, dijitalleşen dünyada söz sahibi olabilmesini istiyoruz.
Model Uydu Yarışması UTARID Takımı- Bursa Uludağ Üniversitesi: Üç boyutlu tasarımlarımızı hazırladık, test yazılımlarımızı yaptık. Model uydumuzun donanımlarının çoğunu tamamladık.
Jet Motor Tasarım Yarışması JetPOW Mechanics Takımı- İTÜ Makine Mühendisliği Öğrencileri: Yarışmada jet motorun sabit kanatçıklarının üzerinde çeşitli hesaplamalar ve tasarımlar yapmayı hedefliyoruz.
Roket Yarışması Medeniyetin Burçları Takımı-Erciyes Üniversitesi: Biz Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın desteklediği Uluslararası Öğrenci Akademisi bünyesinde kurulan bir ekibiz. Gökyüzünde büyük hedeflerimiz var.

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TEKNOFEST ’le geleceğin teknolojilerine hazırlanıyorlar
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