Türk Telekom eğitimde hızı iki kata çıkardı

TÜRK Telekom, yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı. Şirket, bu dönemde kullanıcılarının veri yükleme (upload) hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde iki katına çıkarıyor. Türk Telekom'un fiber ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim 2020'ye kadar faydalanabilecek. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmediğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı ile birlikte 13 bin 500 okulun hızlı internetle buluşmasını sağladıklarını aktaran Önal, "EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformunun altyapısı da tamamen Türk Telekom'a emanet" dedi.